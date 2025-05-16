بعد قصفه.. إسرائيل تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

شفق نيوز/ قصف إسرائيل، يوم الجمعة، قرية كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، بقنابل مضيئة، دون معرفة ما إذا كانت هناك اشتباكات في المنطقة أم لا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، إذ وقعت حوادث مشابهة سابقًا، كان أبرزها في 22 شباط/ فبراير الماضي، عندما ألقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة غربي بلدتي حضر وجباثا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.

وفي أوقات سابقة، تسببت القنابل المضيئة الإسرائيلية باندلاع حرائق.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، توغلت قوة إسرائيلية تضم 3 سيارات دفع رباعي في بلدة كودنة بريف القنيطرة، وأفادت المعلومات بأن القوة المتوغلة أقامت حاجزًا على المدخل الشرقي للبلدة، بهدف تفتيش المارة، وسط حالة من الاستياء بين الأهالي.