بعد قرار الهدنة.. محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران في اسلام أباد الجمعة

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع أكسيوس، فجر الأربعاء، أن محادثات مباشرة ستجرى بين واشنطن وطهران في إسلام آباد يوم الجمعة المقبل.

وقال الموقع نقلا عن مصدرين مطلعين، إنه "من المقرر أن تجري الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في باكستان يوم الجمعة".

وأضاف أنه "ستكون هذه أول مفاوضات مباشرة منذ بدء الحرب".

وأعلن الرئيس ترامب يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة وافقت على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، ومن المتوقع أن يتفاوض الطرفان خلال هذه الفترة على اتفاق سلام كامل.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت لاحق قبول طهران بقرار الهدنة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت: "هناك مناقشات حول إجراء محادثات مباشرة، لكن لا شيء نهائي حتى يعلنه الرئيس أو البيت الأبيض".