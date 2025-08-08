بعد قرار الكابينت.. الأقمار الصناعية ترصد تحركات اسرائيلية "ضخمة" قرب غزة

شفق نيوز- غزة

أظهرت صور حديثة للأقمار الصناعية، اليوم الجمعة، حشد الجيش الإسرائيلي قواته ومعداته قرب حدود مدينة غزة، بعد ساعات قليلة من إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" خطة الاحتلال الكامل للقطاع.

ويشير ذلك إلى استعداد الجيش الإسرائيلي لشنّ هجوم بري جديد، رغم أن التقديرات العسكرية الأولية كانت تتحدث عن الحاجة إلى عدة أسابيع لإنجاز الترتيبات المختلفة، فيما شدّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضرورة تسريع الوتيرة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن شبكة "NBC" الأمريكية قولها، إن "الصور تُظهر تحركات وانتشارًا واسعًا للقوات، في مؤشر على عملية كبرى قد تُنفَّذ قريبًا".

وأوضحت الشبكة، أن "معلوماتها تستند إلى تصريحات 3 مصادر أمريكية ومسؤول سابق اطّلع بالفعل على الصور".

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، الجمعة، على خطة طرحها نتنياهو هدفها "السيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يعاني أزمة إنسانية حادة ودماراً هائلاً بعد 22 شهراً من الحرب.

وبحسب بيان لمكتب نتنياهو، تضمنت الخطة 5 مبادئ لإنهاء الحرب، هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى - أحياءً وأمواتاً؛ نزع سلاح قطاع غزة؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".