بعد قاعدة للحرس الثوري.. مسلحون يهاجمون مجمعا قضائيا جنوب إيران

شفق نيوز- طهران

تعرض مبنى العدلية (القضاء) في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، صباح اليوم السبت، لهجوم مسلح، في تصعيد جديد بعد ساعات من هجوم استهدف قاعدة للحرس الثوري شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى العدلية الواقع في شارع الحرية بمدينة زاهدان، وأطلقت النار فور دخولها، دون توفر معلومات دقيقة حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية.

وأعلن تنظيم "جيش الظلم" المسؤولية عن الهجوم، الذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، تم إجلاؤهم من المبنى بمساعدة فرق الإنقاذ ونقلهم إلى مراكز طبية.

وأشارت الوكالة إلى أن الزوار والموظفين تمكنوا من مغادرة المبنى بمساعدة القوات الأمنية، التي طوقت المكان، فيما اقتحم عدد من عناصرها المبنى لملاحقة المهاجمين.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من مقتل عنصر من قوات "الباسيج" وإصابة آخر، في هجوم استهدف قاعدة للحرس الثوري الإيراني قرب قرية آغلان بمدينة سردشت، بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في فيلق "شهداء أذربيجان الغربية"، أن عناصر من جماعة "إرهابية" أطلقوا النار بشكل عشوائي داخل القاعدة، دون أن يحدد هوية الجهة المنفذة أو دوافع الهجوم.