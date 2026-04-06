بعد إعلان هيغسيث.. ضربات عنيفة تستهدف المدن الإيرانية

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام، ليل الاثنين، بتعرض مدن إيرانية لضربات عنيفة، وذلك بعد إعلان وزير الحرب الأميركي أن هذه الليلة ستكون الضربات "شديدة".

وتعرضت مدينة نجف آباد وسط إيران لهجوم عنيف، إلى دوي انفجارات في أماكن متفرقة من أصفهان.

كما حدث انفجار ضخم في جزيرة كيش جنوب إيران.

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، أن اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران، وأن يوم غد سيشهد قصفاً أكثر.