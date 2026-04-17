بعد إعلان فتحه.. ترمب: مضيق هرمز سيبقى محاصراً

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز سيبقى محاصراً، وذلك بعد إعلان طهران فتحه أمام السفن بشكل كامل.

وقال ترمب في تدوينة على منصة تروث سوشيال، إن "إيران أعلنت للتو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للعبور التام"، مبيناً أنه "ينبغي أن تسير عمليتنا مع إيران بسرعة كبيرة نظرا لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها".

ولفت ترمب إلى أن "مضيق هرمز مفتوح بالكامل لكن الحصار سيبقى بقوته في ما يخص إيران فقط حتى إتمام معاملتنا معها بنسبة 100%".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، فتح مضيق هرمز بشكل كامل بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت أميركا.

وقال ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد أجريت للتو محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".