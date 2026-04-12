بعد إعلان ترمب.. بريطانيا: لن نشارك في حصار مضيق هرمز

شفق نيوز- لندن

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الأحد، أنها لن تشارك بحصار مضيق هرمز الذي ستقوده الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة في بيان لها: نعمل مع فرنسا وشركاء آخرين لتشكيل تحالف لحماية حرية الملاحة.

وأضافت: لا يجب أن يخضع مضيق هرمز لأي رسوم عبور، وندعم حرية الملاحة وإعادة فتحه.

وأكدت: لن نشارك في حصار مضيق هرمز الذي تقوده الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن اليوم الأحد، بدء حصار بحري لمضيق هرمز ومنع دفع الرسوم الى إيران، فيما أكد أن الجيش الأميركي سيقضي على ما تبقى من إيران.