بعد إعلان اغتياله.. رسالة بخط لاريجاني وموجة صواريخ إيرانية جديدة

أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الثلاثاء، ببدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه اسرائيل، وذلك عقب إعلان رسمي باغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وفي تطور متزامن، نشر حساب يُنسب إلى لاريجاني على منصة "إكس" رسالة بخط يده دون تحديد تاريخها، نعى فيها قتلى البحرية الإيرانية.

وجاء في نص الرسالة: "إن استشهاد أبطال القوات البحرية في الجيش التابع للجمهورية الإسلامية في دنا، هو جزء من تضحيات الشعب الغيور التي ظهرت في خضم هذا الصراع ضد الظالمين الدوليين… وستبقى ذكراهم دائماً في قلوب الشعب الإيراني، كما أن هذه الشهادات ستعزز أسس الجيش لسنوات طويلة ضمن هيكل القوات المسلحة".

وأضاف في الرسالة: "أسأل الله تعالى أن يرفع درجات هؤلاء الشهداء الأعزاء".

ولم تتضح ملابسات نشر الرسالة أو توقيتها، كما لم يصدر تعليق رسمي إيراني فوري بشأنها.

وقبل ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات التعبئة الشعبية في إيران "الباسيج" غلام رضا سليماني، في غارات على العاصمة الإيرانية طهران الليلة الماضية.