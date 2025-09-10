بعد إطلاق سراحها في العراق.. مكتب نتنياهو يؤكد وصول تسوركوف إلى إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، وصول الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف إلى إسرائيل، بعد إطلاق سراحها يوم أمس الثلاثاء في العراق.

ووفق ما ذكرت هيئة البث العبرية، فإن إسرائيل لم تكن مُلزمة بتقديم تعويضات مقابل إطلاق سراح تسوركوف.

وأشارت إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة مارستا ضغوطاً على العراق بمساعدة النمسا وكندا وألمانيا والصليب الأحمر.

وكان مسؤولون إسرائيليون تلقوا أمس الثلاثاء، تحديثاً رسمياً من الأمريكيين يفيد بنقل تسوركوف من الأسر إلى السفارة الأمريكية في بغداد، حيث أشارت المختطفة إلى أنها تحدثت مع منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، وأطلعته على تفاصيل فترة احتجازها.

وكان كل من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنا، مساء أمس الثلاثاء، إطلاق سراح تسوركوف، بعد نحو عامين من اختطافها في العاصمة بغداد.

وكانت تسوركوف قد سافرت إلى العراق في إطار بحث تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون الأمريكية.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقاً للعديد من الصحفيين الذين التقوها.

وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدّث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية.

وكانت إسرائيل أعلنت في مطلع تموز/ يوليو 2023 أنّ تسوركوف مختطفة في العراق.

لكنّ هذا التأكيد الإسرائيلي أتى بعد أشهر عديدة من اختطاف الشابة التي يرجّح أنّها دخلت العراق بجواز سفر روسي قبل أن يتم اختطافها في العاصمة العراقية في نهاية آذار/ مارس 2023.

وفي مطلع تموز/ يوليو 2023، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".