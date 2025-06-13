بعد ضرب العمق الإسرائيلي.. الحرس الثوري: أمن إيران خط أحمر

شفق نيوز/ أكد الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، أن رسالته من القصف على إسرائيل الليلية، وضرب مواقع وصفت بالحساسة، هي أن أمن بلاده "خط أحمر".

وقال الحرس الثوري، نقلاً عن موقع الجزيرة: "استهدفنا مراكز عسكرية وقواعد جوية إسرائيلية كانت منطلقا للعدوان الإجرامي على بلادنا".

ولفت الحرس الثوري، إلى أن "عملية الوعد الصادق 3، جاءت تلبية لمطلب شعبنا وجزءاً من ردنا على الدماء التي أريقت".

وأوضح أن "الرسالة الأساسية من عملية الوعد الصادق 3، هي أن أمن إيران خط أحمر".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم، أنه شن هجوماً على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني".

ورداً على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، مساء الجمعة، انطلاق عمليات الوعد الحق 3 للرد على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على مواقع إيرانية منذ فجر اليوم الجمعة.

وقبل قليل، كشف جيش الدفاع الإسرائيلي، عن رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تعمل أجهزة الدفاع الجوي لاعتراض التهديدات.

وطالب الجيش الإسرائيلي، المواطنين بدخول المناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر، مؤكداً أن إيران أطلقت نحو إسرائيل، 100 صاروخ باليستي، حتى الآن.

هذا وأظهرت صور متداولة من تل أبيب، تصاعد ألسنة الدخان من بعض المباني.

وشنت إسرائيل قرابة 10 موجات من الغارات الجوية على العمق الإيراني، في إطار عملية عسكرية غير مسبوقة تستهدف منشآت نووية وعسكرية حساسة، وسط إعلان عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، في أكبر ضربة تطال البنية القيادية للنظام منذ سنوات.