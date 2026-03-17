بعد إصابته والحديث عن نقله لروسيا.. إيران: خامنئي بخير ويستعد لخطاب جديد

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الثلاثاء، أن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، يتمتع بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه قد يلقي خطاباً جديداً للشعب قريباً.

وقال بقائي، في تصريحات إعلامية: "يمكنني أن أؤكد أنه بخير، وقد سمعتم بالفعل عن خطابه، ونأمل أن يوجه خطاباً جديداً قريباً إلى الشعب".

وأضاف أن "ما يجري في المنطقة هو حرب فُرضت على إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل"، مؤكداً أن "الشعب الإيراني مصمم على الدفاع عن بلاده".

جاء هذا بعدما زعمت تقارير إعلامية أن المرشد الإيراني مجتبي خامنئي أصيب خلال الهجوم الأول الذي أسفر عن مقتل والده، وأنه نُقل إلى روسيا الأسبوع الماضي على متن طائرة عسكرية لتلقي العلاج في موسكو.

بدوره، أكد السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، أن "المرشد الجديد غير موجود في روسيا"، نافياً في الوقت ذاته التقارير عن "علاج مجتبى خامنئي في روسيا"، وفقا لوكالة "تاس".

وكان موقع i24News الإسرائيلي، ذكر مؤخراً أن شخصية مقربة من خامنئي تحدثت مع وسائل إعلام وذكرت أنه خضع إلى عملية جراحية ناجحة بعد نقله إلى موسكو على متن طائرة عسكرية الخميس الماضي.

وزُعم الموقع، أن مجتبي أصيب في ساقيه خلال الهجوم الذي أسفر عن مقتل والده، وأن قرار نقل مجتبي إلى روسيا تم اتخاذه عقب الاتصال الهاتفي بين الرئيس الإيراني ونظيره الروسي.

من جهة أخرى، رفض الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، التعليق على التقارير بشأن وصول مجتبى خامنئي إلى موسكو لتلقي العلاج، وسط تصريحات وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، بأنه "مصاب" ويُحتمل أن يكون مشوهًا.

يذكر أن مجتبي لم يظهر أمام الشاشات منذ قرار توليه منصب المرشد الأعلى بعد مقتل والده، فيما صدر أول بيان عنه في اليوم الثالث عشر من الحرب.