بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار.. انفجارات مجهولة جنوب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، بوقوع انفجارات عدّة جنوب إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وقالت وكالة "مهر" للأنباء، إن الانفجارات وقعت في مصفاة جنوب البلاد والسبب "غير معروف".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين.

وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "قراره جاء بناءً على محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اللذين طلبا وقف التصعيد العسكري".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.