بعد ساعات من العقوبات.. إيران تؤكد تمسكها بالتخصيب وتشترط التعويض

شفق نيوز- طهران

جددت إيران، اليوم الخميس، تمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم، مشترطة في الوقت ذاته حصولها على تعويضات أميركية عن خسائرها في حرب الشهر الماضي، كشرط مسبق لاستئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال عراقجي للصحيفة، إن "الولايات المتحدة مطالبة بالتعويض قبل الدخول في أي مفاوضات نووية"، مشيرًا إلى أن طهران "لن توافق على العودة إلى الوضع الطبيعي بعد الحرب مع إسرائيل"، وأنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق طالما استمرت واشنطن في مطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم".

وأكد عراقجي، وفق الصحيفة، أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرتها على تخصيب اليورانيوم، موضحًا أنه تبادل رسائل مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال الحرب وبعد انتهائها.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني بعد ساعات من إعلان الحكومة الأميركية، يوم أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على طهران، استهدفت أكثر من 115 فرداً وكياناً وسفينة، بينهم محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن هذه العقوبات تمثل "أكبر حزمة متصلة بإيران منذ عام 2018"، وتطال أسطولاً من ناقلات النفط وسفن الحاويات يُعتقد أنه مملوك لنجل شمخاني.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على علي شمخاني في عام 2020، فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نجله في يوليو/تموز الجاري بسبب ما وصف بـ دوره في تجارة النفط الروسي.

ويأتي التصعيد الأميركي في وقت تبدو فيه فرص استئناف الدبلوماسية مع إيران ضعيفة، خاصة بعد الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي، والتي قال ترامب إنها "قضت" على البرنامج النووي الإيراني.

وحذر ترامب، يوم الاثنين الماضي، من أنه سيأمر بشن هجمات أميركية جديدة في حال حاولت طهران إعادة تشغيل تلك المواقع، مؤكداً أن أي خطوة في هذا الاتجاه "ستُسحق على الفور".