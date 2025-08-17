بعد ساعات.. تحذيرات من طقس "استثنائي" في بلد عربي

شفق نيوز- الخرطوم

أطلقت السلطات السودانية، يوم الأحد، تحذيرات غير مسبوقة لمواجهة ليلة وُصفت بـ"الاستثنائية" تشمل أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، تهدد بحدوث سيول جارفة خلال الساعات المقبلة.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية في بيان، أن سحباً كثيفة محملة بكميات كبيرة من المياه تتحرك بسرعة نحو غرب البحر الأحمر، ونهر النيل، والشمالية، وكسلا، والقضارف، وشمال دارفور.

فيما تنتظر العاصمة الخرطوم ومعها سنار، والنيل الأزرق، وشمال كردفان، وجنوب كردفان، وأجزاء من دارفور هطول أمطار قد تصل إلى الغزيرة.

لكن اللافت أن وزارة الري رفعت منسوب التحذير إلى أعلى درجاته، مشيرة إلى أن البحر الأحمر مهددة بـ"سيول عالية الخطورة" خاصة في هيا ومحيطها.

بينما يواجه سكان نهر النيل سيناريو مشابهاً مع توقعات باجتياح السيول عطبرة وبربر والبحيرة، وصولاً إلى الطريق القومي أم الطيور – القرير.

أما الشمالية، فقد وُضعت على لائحة الخطر مع احتمال تدفق مياه جارفة من مروي حتى الملتقى.

وفي الغرب، لم تستبعد الوزارة أن تشهد شمال دارفور سيولاً متوسطة، في حين تنتظر غرب دارفور واحدة من أعنف الموجات، خصوصاً في محلية سربا. أما في الجنوب الشرقي، فقد حذرت من سيول مفاجئة قد تضرب محلية الكرمك بولاية النيل الأزرق.

هذه التحذيرات تعيد إلى الأذهان مشاهد كارثية شهدها السودان في السنوات الماضية، حين تحولت السيول إلى "أنهار جارفة" اجتاحت القرى، وابتلعت المنازل، وتسببت في نزوح آلاف الأسر.

واليوم، ومع تراجع قدرات الدولة المنهكة بالحرب والأزمات الاقتصادية، تبدو أي موجة جديدة من الفيضانات تهديداً حقيقياً لحياة ملايين السكان.

ويحذر الخبراء من أن ضعف البنية التحتية، ورداءة التصريف، وغياب الاستعدادات المسبقة، تجعل من الأمطار المقبلة "قنبلة مائية موقوتة"، قد تتحول خلال ساعات إلى كارثة مدمرة.

وفي غضون ذلك، حثت وزارة الري السكان والسلطات المحلية البقاء في حالة استنفار قصوى، وعدم الاستهانة بالتحذيرات، مؤكدة أن مشروع الإنذار المبكر يعمل على مدار الساعة لتتبع حركة السحب والسيول، لكن "القرار الأخير بيد الناس: إما الحيطة والحذر.. أو مواجهة المجهول".

إلى ذلك حذر خبير الأرصاد عوض إبراهيم من أمطار طوفانية غزيرة خلال الأيام المقبلة، ابتداء من اليوم الأحد، ولمدة أسبوعين ضمن فترة "منزلة الجبهة النداية".

وتوقع إبراهيم في تقرير جوي، أن تكون الأمطار الأعنف في تاريخ السودان، وتشمل ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية والجزيرة وكسلا والقضارف، مع هطول الأمطار ليلاً وفجراً، وكثافة السحب والبرق والرعد.

ودعا المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتابعة التحذيرات الجوية الصادرة من السلطات الرسمية.