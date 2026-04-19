بعد أزمة هرمز.. أوروبا تتجه للعمل "عن بعد" لتقليل استهلاك الوقود

شفق نيوز- لندن

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، يوم الأحد، بتوجه أوروبا للعمل "عن بعد" للحد من استهلاك الوقود.

وقالت الصحيفة نقلا عن وثيقة حصلت عليها، إن الإجراءات الأوروبية توصي بالعمل عن بعد ودعم النقل العام للحد من استهلاك الوقود.

كما بينت الوثيقة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، أنه سيتم اقتراح حزمة إجراءات الأسبوع المقبل للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتأتي هذه التطورات، تزامناً مع إعلان المتحدث العسكري باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يوم أمس، إعادة إغلاق مضيق هرمز كما كان الحال خلال النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً.

وأكد المتحدث أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة وبمراقبة مشددة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.