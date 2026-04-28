بعد رفض ترمب للنسخة الأولى.. ترقب لمقترح إيراني "معدل" لإنهاء الحرب

كشفت "سي أن أن" الأميركية، أن باكستان تتوقع أن تتلقى من إيران مقترحاً معدّلاً لإنهاء الحرب، خلال الأيام المقبلة، بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنه لن يقبل النسخة الأخيرة من المقترح، حسبما نقلت الشبكة عن مصادر مطّلعة على جهود الوساطة.

وأضافت المصادر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيعود إلى طهران بعد زيارة إلى روسيا، للتشاور مع القادة في إيران، لافتة إلى أن هذه العملية بطيئة بسبب صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي يتم إبقاء موقعه سرياً.

وذكرت الشبكة أن ترمب ألمح إلى رفضه مقترحاً إيرانياً قُدّم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكان يدعو إلى إنهاء الحرب أولاً، وتأجيل القضايا الأكثر تعقيداً المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترمب، أن إيران أبلغت واشنطن بأنها تمر بـ"حالة من الانهيار"، فيما أكد أن طهران طلبت فتح مضيق هرمز.

وقال ترمب في تدوينة على موقعه في "تروث سوشيال"، إن الإيرانيين "يحاولون تسوية وضع القيادة لديهم وهو أمر أثق بأنهم سيتمكنون من تحقيقه".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترمب أبلغ مستشاريه بعدم رضاه عن آخر مقترح إيراني يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

وقدمت إيران للولايات المتحدة مقترحاً جديداً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مقابل تأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز الخلافات داخل القيادة الإيرانية وتسريع التوصل إلى اتفاق، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وشخصين مطلعين.