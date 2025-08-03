بعد أذربيجان.. سوريا تتجه للسعودية لتعزيز التعاون بالطاقة

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر سورية، يوم الأحد، بأن وزير الطاقة السوري محمد البشير يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، بهدف بحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والكهرباء.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة المرتقبة، تأتي بعد توقيع اتفاقيات سابقة بين دمشق وأذربيجان عبر وساطة تركية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الشراكة في قطاع الطاقة وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت خلال السنوات الماضية".

وتعليقا على الأمر، يبين المحلل الاقتصادي حسام حجازي، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة السورية تحاول عبر هذه الخطوة إرضاء السعودية بتقديم فرص استثمارية جادة، في الوقت نفسه الحفاظ على علاقات متوازنة مع تركيا، لتحقيق نتائج عملية ملموسة في قطاع الطاقة".

وأضاف أن "الزيارة تعكس توجه الحكومة السورية لتفعيل علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية عبر فتح قنوات تعاون متوازنة مع القوى الإقليمية الكبرى".