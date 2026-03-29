بعد دخول الحوثيين الحرب.. "أسبيدس" تحذر السفن من هجمات محتملة في البحر الأحمر وخليج عدن

شفق نيوز- متابعة

دعت المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس"، يوم الأحد، سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن لتوخي الحذر من احتمالية حدوث هجمات بحرية، بعد إعلان الحوثيين دخولهم على خط الحرب لإسناد إيران.

وقالت المهمة الأوروبية، في بيان، إنه "بعد إعلان الحوثيين إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فإنه من المتوقع أن يستأنفوا هجماتهم على السفن التجارية التي تمر ضمن مدى أسلحة الحوثيين، وتحديداً في البحر الأحمر وشرق خليج عدن".

وأضافت: "ننصح جميع السفن التي تبحر في المناطق المذكورة أعلاه بالإبحار بحذر".

ورجحت المهمة الأوروبية أن "يكون مستوى المخاطر التي تواجه السفن التجارية العابرة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، وبحر العرب، عالياً على تلك المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، ومتوسطاً على السفن الأخرى".

وأكدت "أسبيدس" أنها "ستواصل العمل كمزود للأمن البحري دعماً لحرية الملاحة، وتقديم خدمات الحماية الشخصية والمراقبة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن"، مجددة التزامها بـ"مراقبة المستجدات بشكل دائم وتقديم الدعم المجاني للسفن العابرة للمنطقة".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من اتساع نطاق التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المحتملة على أمن الملاحة البحرية، وسط دعوات متكررة لتعزيز إجراءات حماية خطوط الشحن الدولية ومنع استهداف السفن التجارية.

وأمس السبت، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، تدخلهم العسكري المساند لإيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بشن دفعتين من الصواريخ والمسيرات، فيما زعمت أنها استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية.