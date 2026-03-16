بعد حديث طهران عن تدميرها.. واشنطن تؤكد استمرار عمليات "أبراهام لينكولن"

شفق نيوز- واشنطن

ردت القيادة المركزية الأميركية، يوم الاثنين، على تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، الذي قال إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" تعرضت لما وصفه بـ"هزيمة تاريخية" وأجبرت على مغادرة مسرح العمليات، مؤكدة أنها مستمرة بمهامها القتالية.

وذكرت القيادة في بيان، أن "حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تواصل عملياتها الجوية ليلاً ونهاراً ضمن عملية الغضب الملحمي"، مشيرة إلى أن "الحاملة وجناحها الجوي ينفذان موجات متتالية من الضربات أثناء إبحارها بالقرب من إيران".

وأضافت أن "استمرار العمليات الجوية للحاملة يؤكد قدرتها على مواصلة مهامها القتالية في المنطقة".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أعلن، أمس الأول السبت، عن تعرض أكبر بارجة حربية أميركية، "أبراهام لينكولن"، لهزيمة تاريخية بعد أن أجبرت على الخروج من مسرح العمليات، مؤكداً أن هذه الهزيمة ستظل مخلدة في التاريخ.

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.