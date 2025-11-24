بعد أحداث حمص.. المرجعية العلوية تهاجم حكومة دمشق وتطالب بالفيدرالية

شفق نيوز– دمشق

انتقدت المرجعية الروحية العليا للطائفة العلوية في سوريا، يوم الاثنين، حكومة دمشق في التعامل مع المكونات، واصفاً السلطة بـ"الإرهابية والتكفيرية والفئوية والاقصائية"، وبينما طالبت بالفيدرالية واللامركزية السياسية، دعت المكونات كافة إلى اعتصام سلمي لوقف "آلة القتل والإرهاب" على حد قولها.

وذكر رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر الشيخ غزال غزال في كلمة مصورة له: أن سوريا تحولت إلى "ساحة لتصفية الحسابات الطائفية" رغم أننا كطائفة علوية لم نعر يوماً الانتماء الطائفي وزناً، لذلك سلمنا سلاحنا إلى سلطة اعتقدنا أنها لنا جميعاً.

وأضاف غزال: فكانت الخيبة أشد من السلاح الذي تركناه بين أيديها لنقع تحت سلطة أمر واقع "إرهابية تكفيرية فئوية اقصائية، جعلت من المكون السني أداة في سياستها"، بحسب تعبيره.

وتابع مخاطباً المكونات في سوريا "ليس بيننا حرب وجود فلا تجعلوها كذلك، إذ أن سوريا لن تصبح مستنقعاً لداعش، حلولنا واضحة الفيدرالية واللامركزية السياسية لضمان حقوقنا وحقوقكم، كما أدعو المكونات كافة إلى اعتصام سلمي لوقف آلة القتل وضد كل أشكال الإرهاب الذي يمارس بحق المكونات".

ويأتي هذا الموقف تزامناً مع مطالبة المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بتدخل فوري من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف ما وصفه "الهجوم البربري المسلح" الذي استهدف الأحياء العلوية في مدينة حمص يوم أمس الأحد.

جاء ذلك وفق نداء استغاثة أصدره المجلس، وورد إلى مراسل وكالة شفق نيوز، مبيناً أن "الأحياء العلوية في مدينة حمص تعرضت لهجوم بربري مسلح نفذته مجموعات من البدو مدعومة بعناصر من سلطات الأمر الواقع".

وأشار إلى أن "الاعتداء تضمن ترويع المدنيين العزل عبر إطلاق النار المباشر عليهم، وإحراق البيوت والممتلكات، وتكسير المحال التجارية، وحرق السيارات".

وأكد البيان توثيق "مقتل مدنيين اثنين وسقوط عشرة جرحى على الأقل"، لافتاً إلى استمرار نداءات الاستغاثة داخل الأحياء التي تعيش "حالة خوف وعنف متصاعد".

وحمل المجلس، الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة السكان، وقال في بيانه إن "عجز سلطات الأمر الواقع عن وقف هذه الهجمات ذات الطابع الطائفي واستمرار هذه الانتهاكات منذ قرابة عام وحتى اليوم يضع حياة المدنيين من أبناء الطائفة العلوية في دائرة الخطر الداهم".

بدورها أعلنت إدارة قيادة الأمن الداخلي في حمص عن تمديد حظر التجوال حتى الساعة الخامسة عصر اليوم في عدد من أحياء المدينة.

وأوضحت الإدارة عبر منشور عبر قناة محافظة حمص على تلغرام أن تمديد حظر التجوال يشمل أحياء العباسية، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، والنزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، وزيدل، وكرم الزيتون، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة.

ودعت الإدارة جميع المواطنين في هذه الأحياء إلى الالتزام بالقرار حفاظاً على سلامتهم، ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية الجارية.