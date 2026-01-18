بعد جولة كوردستان.. باراك يلتقي الشرع والشيباني في سوريا

شفق نيوز- دمشق

أكد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، يوم الأحد، على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما بحثا آخر التطورات في المنطقة.

وذكر بيان للرئاسة السورية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الشرع استقبل المبعوث الأميركي في العاصمة السورية دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، وبحث آخر التطورات الإقليمية.

بدوره أشار الشرع إلى أهمية وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الراهنة، وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين، إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب.

ومساء يوم أمس السبت، عُقد في أربيل اجتماعاً بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، ومبعوث الرئيس الأميركي لسوريا توم باراك.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد استقبل، مساء يوم أمس السبت، كلاً من مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ومحمد إسماعيل رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، والوفد المرافق لهما.

وتأتي هذه الاجتماعات المكثفة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان لما تحظى به حكومة إقليم كوردستان من ثقة واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية على حد سواء، كما تربطها علاقات وثيقة مع تركيا، وهي طرف فاعل رئيسي في الأزمة.

فيما جاءت هذه الاجتماعات تزامناً مع تطورات ميدانية متسارعة في سوريا متمثلة بتقدم قوات الجيش السوري في ريف الرقة الشرقي والغربي، ودخلت عدداً من البلدات والقرى ذات الأهمية التكتيكية، مع فرض حظر للتجول في المناطق التي بسطت سيطرتها عليها.

هذا ووصل كل من توم باراك وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، صباح أمس السبت، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان في زيارة رسمية.