بعد توقيفه في دمشق.. حسم مصير الصحفي الكوردي "حسن ظاظا"

شفق نيوز – دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس، إفراج السلطات السورية عن الصحفي الكوردي "حسن ظاظا"، بعد اعتقاله لمدة أسبوع لأسباب مجهولة.

وقال المرصد السوري في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إنه رصد في 27 حزيران/يونيو الفائت، اعتقال عناصر دورية تابعة لجهاز الأمن العام، عضو المجلس العام لاتحاد الإعلام الحر بشمال شرق سوريا وممثل الاتحاد الدولي للصحافة العربية في سوريا الصحفي الكوردي (حسن ظاظا) من منزله، دون ورود معلومات عن أسباب الاعتقال.

بدوره أدان اتحاد الإعلام الحرفي شمال شرق سوريا الاعتقال مطالبين بالإفراج الفوري عن الصحفي ومطالبين الجهات المعنية التابعة للحكومة السورية بالكشف عن مصيره وتحمل مسؤوليتها في حماية الصحفيين.

هذا وكانت شبكة الصحفيين الكورد السوريين، قد طالبت السبت الماضي، بالكشف عن مصير الصحفي حسن ظاظا والإفراج الفوري عنه، بعد أن اعتقلته قوات "الأمن العام" التابعة للحكومة السورية المؤقتة في العاصمة دمشق، الجمعة، واقتادته إلى جهة مجهولة دون توضيح الأسباب وفق بيان الشبكة.

يأتي ذلك، في وقت قال مصدر من عائلة الصحفي المعتقل لوكالة شفق نيوز، في حينها، إنه "لغاية اللحظة لا نملك أي معلومات حول مكان احتجازه ودواعي اعتقاله" منوهاً إلى أن، "ظاظا يعاني من أمراض مزمنة وهو يحتاج لرعاية صحية خاصة".

وهذه ليست الحادثة الأولى التي يتم فيها اعتقال صحفيين من قبل الإدارة الجديدة في دمشق، إذ تم اعتقال في أيار/مايو الفائت، الصحفي أكرم صالح، مراسل قناة Channel 8، والمصور جودي حج علي، ثم أفرجت قوات الأمن العام السورية عنهما بعد يوم من اعتقالهما أثناء تغطيتهما الميدانية للاشتباكات في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وقال وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" إنه "تعرض الزميلان الصحفيان أكرم صالح وجودي حاج علي لتوقيف خاطئ من قبل إحدى الجهات الأمنية أثناء مزاولتهما لعملهما الإعلامي".