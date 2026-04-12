بعد تهديد ترمب.. الحرس الثوري يحذر من أي "تحرك خاطئ" في هرمز

هددت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، باستهداف أي تحرك في مضيق هرمز، وذلك بعد توجيه الرئيس الأميركي بفرض حصار عليه.

وقالت القيادة في بيان لها: جميع حركات العبور في مضيق هرمز تخضع لسيطرة كاملة من قواتنا المسلحة.

وأضافت "أي تحرك خاطئ للعدو في مضيق هرمز سيؤدي إلى وقوعه في دائرة الخطر المميت".

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، بتصعيد كبير في التعامل مع إيران، مؤكداً أن بلاده ستبدأ بفرض حصار على مضيق هرمز قريباً.

وصعّدت إيران موقفها بشأن مضيق هرمز، معلنة، في وقت سابق من اليوم الأحد، التمسك بفرض رسوم عبور تُدفع بالريال الإيراني، وذلك رداً على تهديدات سابقة للرئيس الأميركي برفض أي قيود على الملاحة في الممر الدولي.

وتأتي هذه التصريحات المتبادلة في وقت تتجه فيه إيران، بحسب تقارير، إلى تنظيم حركة العبور عبر المضيق والسماح بمرور عدد محدود من السفن يومياً، مع فرض رسوم قد تصل إلى مليوني دولار للناقلة، ما ينذر بتصعيد جديد في أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.