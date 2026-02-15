بعد تنسيق مع واشنطن..الجيش السوري يتسلم قاعدة الشدادي

شفق نيوز- دمشق

أعلن الجيش السوري، يوم الأحد، تسلمه قاعدة الشدادي العسكرية شمال شرق البلاد، بعد التنسيق مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: "تسلمت قوات الجيش العربي السوري قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة بعد التنسيق مع الجانب الأميركي".

وجاءت هذه الخطوة عقب انسحاب الولايات المتحدة من قاعدة التنف، في إطار اتفاق تم التوصل إليه لدمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أعلنت اكتمال انسحاب قواتها من قاعدة "التنف" العسكرية الواقعة في أقصى جنوب شرقي سوريا بمحافظة حمص، ورغم ذلك، شدد قائد القيادة الأدميرال براد كوبر، على أن "القوات الأميركية لا تزال على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وقالت القيادة المركزية في بيان: "أكملت القيادة المركزية المغادرة المنظمة للقوات الأميركية من حامية التنف في سوريا في 11 شباط/فبراير، وذلك في إطار عملية انتقال مشروطة ومدروسة من قبل قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات - عملية العزم الصلب".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الخميس الماضي، تسلمها قاعدة التنف شرقي سوريا، من القوات الأميركية، التي كانت موجودة داخلها، وتأمين القاعدة ومحيطها.