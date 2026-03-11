بعد تقارير عن إخلائها.. تعزيزات أميركية جديدة إلى قاعدة قسرك شمال شرق سوريا

شفق نيوز– الحسكة

استقدمت القوات الأميركية تعزيزات عسكرية كبيرة، بينها أنظمة دفاع جوي، إلى قاعدة قسرك شمال شرق سوريا، بعد أسبوعين من بدء إخلاء القاعدة، وفق ما أفاد به مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال المراسل إن قافلة عسكرية تضم مدرعات ونحو خمسين شاحنة محملة بأسلحة ومعدات عسكرية وأنظمة دفاع جوي قادمة من إقليم كوردستان العراق وصلت، الأربعاء، إلى قاعدة قسرك شمال محافظة الحسكة.

وتعد القاعدة واحدة من أكبر القواعد الأميركية في شمال شرق سوريا، وتقع ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت تقارير إعلامية أميركية قد أفادت قبل أسبوعين بعزم واشنطن إخلاء قواعدها وسحب قواتها بشكل كامل من سوريا، بالتزامن مع نقل قسم كبير من القوات الأميركية من قاعدة قسرك إلى إقليم كوردستان.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السورية الشهر الماضي أن قوات الجيش العربي السوري تسلمت قاعدة "الشدادي" العسكرية بريف الحسكة الجنوبي، بالتنسيق مع القوات الأميركية التي أخلت القاعدة بشكل كامل.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" انسحاب القوات الأميركية من قاعدة التنف شرقي سوريا وتسليمها إلى وزارة الدفاع السورية ضمن عملية وصفت بأنها "منظمة" وبالاتفاق مع السلطات السورية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق من الشهر الماضي نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها من سوريا، البالغ عددها نحو ألف جندي، خلال الشهرين المقبلين، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤولون أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قررت أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لم يعد ضرورياً.