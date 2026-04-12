بعد تعثر المفاوضات..ترمب يلوح بحصار بحري على إيران

شفق نيوز- واشنطن

لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، بإمكانية فرض حصار بحري على إيران، وذلك بعد تعذر التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ضمن مباحثات وقف إطلاق النار المؤقت تمهيداً لإحلال سلام دائم في المنطقة.

وذكر ترمب بحسب مقال نشره على منصة "تروث سوشيال"، أن "الحصار البحري يُعد من أبرز الخيارات المطروحة لدى واشنطن للضغط على طهران، عبر خنق اقتصادها وتقليص عائداتها النفطية، خاصة من خلال التأثير على صادراتها إلى دول مثل الصين والهند".

وأشار إلى أنه "سبق أن استخدم استراتيجية مماثلة ضد فنزويلا، في إطار الضغط على نظام نيكولاس مادورو، عبر استهداف عائدات النفط من خلال الحصار البحري".

وفي السياق، لفتت تقارير إلى وجود حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" في منطقة الخليج، إلى جانب "يو إس إس أبراهام لينكولن"، ضمن تعزيزات بحرية أميركية متقدمة.

ونقل الموقع عن الخبيرة في الأمن القومي ريبيكا غرانت قولها إن "البحرية الاميركية قادرة على فرض سيطرة واسعة على حركة السفن في مضيق هرمز"، مشيرة إلى "نشاط ملاحي ملحوظ خلال الساعات الماضية، بما في ذلك ناقلات نفط متجهة إلى الصين والهند".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق من اليوم، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي".

وأوضح بقائي أن "هذه الجولة تُعد الأطول هذا العام، حيث استمرت ما بين 24 و25 ساعة من المفاوضات المكثفة"، مشيراً إلى أن تعقيد الملفات المطروحة وظروف التفاوض أسهما في إطالة أمدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف أن "الدبلوماسية لا تنتهي وتبقى أداة أساسية لحماية المصالح الوطنية"، مؤكداً ضرورة "استمرار الجهود الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلم".