بعد تصريحات "معادية".. إسرائيل تستدعي سفيرها بواشنطن لجلسة "تأديبية"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، استدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل لايتر، بناء على تعليمات هيئة تأديبية حكومية لمناقشة تصريحات أدلى بها في مقابلة على "بودكاست" أمريكي يميني.

وكان السفير يحيئيل لايتر قد ظهر في برنامج إذاعي على منصة "برايغر-يو" الأمريكية اليمينية على الإنترنت، اتهم خلاله معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوجيه "افتراءات دموية" إلى الزعيم الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن "المدير العام لوزارة الخارجية عيدن بار تال سيستدعي السفير في واشنطن يحيئيل لايتر لجلسة استماع بشأن تصريحات أدلى بها خلال مقابلة إعلامية".

وأوضح المتحدث أن الاستدعاء جاء "وفقا لتعليمات إدارة الانضباط في ديوان الخدمة المدنية".

ورغم أن منصب السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة هو تعيين سياسي وأن نتنياهو هو من اختار لايتر، يتوقع عموما أن يمتنع الدبلوماسيون الإسرائيليون عن الإدلاء بتصريحات سياسية.

وفي المقابلة مع "برايغر-يو"، اتهم لايتر "المتطرفين اليساريين" ووسائل الإعلام الإسرائيلية بمحاولة إطاحة حكومة نتنياهو.

وقال السفير: "إنهم المتطرفون، ولن يتوانوا عن فعل أي شيء لإسقاط نتنياهو، وهذه افتراءات يجب فضحها"، متهما منتقدي رئيس الوزراء بتوجيه "افتراءات دموية ضده".

ورفض لايتر أيضا الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء بإطالة أمد الحرب في غزة من أجل البقاء في السلطة ووصفها بأنها "جنون"، متسائلا: "كيف يجرؤون على قول شيء بهذا الخبث؟".

وأظهر استطلاع للرأي نشرته القناة الثانية عشرة الإخبارية الإسرائيلية السبت أن 55% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو مهتم بالبقاء في السلطة أكثر من إنهاء الحرب أو تحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

وكان يحيئيل لايتر مستشارا سابقا لنتنياهو، وهو أصلا من الولايات المتحدة وعاش في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. وكان ابنه موشيه لايتر قضى في القتال في قطاع غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.