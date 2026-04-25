بعد تدخل ترمب.. الكويت تطلق سراح صحفي وثق سقوط طائرة أميركية

شفق نيوز- واشنطن/ الكويت

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أن السلطات الكويتية أفرجت عن الصحفي الأميركي الكويتي الأصل "أحمد شهاب الدين"، بعد تدخل الرئيس دونالد ترمب.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إطلاق سراح شهاب الدين والسماح له بمغادرة الكويت، من دون تقديم مزيد من التفاصيل لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وكان شهاب الدين قد أمضى أكثر من 50 يوماً قيد الاحتجاز على خلفية تداوله مقاطع فيديو تتعلق بالحرب الدائرة في إيران.

ويحمل الصحفي جنسية مزدوجة أميركية وكويتية، وسبق له العمل في مؤسسات إعلامية بارزة بينها "سي إن إن" و"بي بي إس" و"الجزيرة"، إضافة إلى صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب المعلومات، واجه شهاب الدين اتهامات بنشر ما وصفته السلطات بـ"أخبار كاذبة"، بعد سفره إلى الكويت مطلع مارس/آذار الماضي لزيارة أفراد من أسرته.

وكان شهاب الدين، قد علّق على الحرب الإيرانية عبر مدونته الشخصية، كما نشر مقطع فيديو بثته "سي إن إن" يوثق لحظة تحطم طائرة حربية أميركية في الكويت.

وفي 3 نيسان/أبريل 2026، نقلت CNN عن مسؤولين أميركيين أن طائرة هجومية أميركية من طراز A-10 سقطت داخل الكويت بعد تعرضها لإصابة من نيران "صديقة"، فيما نجا الطيار بعد قفزه بالمظلة، ونشرت مقطع فيديو يتعلق بالحادثة.

وسبق ترشيحه لنيل جائزة "إيمي"، ويعرف بتغطيته المستمرة لقضايا حقوق الإنسان.