بعد تحذيرات أردوغان.. "الباليستي الجديد" يفتح باب صراع بين إيران وتركيا

شفق نيوز– الشرق الأوسط

أكد حلف شمال الأطلسي، يوم الجمعة، أنه يقف في حالة تأهب كامل للدفاع عن الدول الأعضاء، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة والمخاوف من توسع دائرة الصراع.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت، إن "الحلف يقف متيقظاً وثابتاً في دفاعه عن جميع أعضائه"، مشيرة إلى أن "منظومة الدفاع التابعة للناتو تواصل مراقبة التطورات الأمنية في المنطقة عن كثب".

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الجمعة، أن أنقرة تتابع جميع التطورات الإقليمية بعناية، مشددة على أن الجهات المختصة تتخذ الإجراءات اللازمة بحزم ودون تردد لحماية الأراضي التركية ومجالها الجوي.

وأضافت الوزارة أن أمن تركيا القومي يمثل أولوية قصوى، لافتة إلى أن التواصل جارٍ مع الجهات المعنية لكشف جميع أبعاد الحوادث المرتبطة بالتوترات العسكرية الأخيرة.

وفي أعقاب هذه التطورات، عادت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الواجهة مجدداً، بعدما وجه تحذيراً مباشراً إلى إيران، داعياً طهران إلى تجنب أي خطوات قد تؤثر سلباً على علاقات الجوار بين البلدين.

وقال أردوغان، في وقتها، إن "إيران لا ينبغي لها أن تقدم على حسابات من شأنها أن تلقي بظلالها على علاقة حسن الجوار الممتدة لألف عام"، مؤكداً "ضرورة تجنب السياسات التي قد تزيد من حدة التوتر في المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي – الإسرائيلي"، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.