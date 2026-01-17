بعد انسحاب "قسد".. الجيش السوري يدخل مناطق غرب الفرات

شفق نيوز- حلب

أعلن الجيش السوري، يوم السبت، بدء دخول قواتها إلى منطقة غرب الفرات، ابتداءً من مدينة دير حافر، عقب إعلان قوات سوريا الديمقراطية سحب قواتها إلى شرق الفرات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا إن قوات سوريا الديمقراطية بدأت بسحب قواتها بشكل تدريجي من دير حافر وقواص، لتتجمع في مدينة مسكنة قبل نقلها إلى مناطق شرق الفرات.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن منطقة دير حافر لم تشهد أي اشتباكات أو قصف منذ ليلة أمس، بالتزامن مع إعلان (قسد) سحب قواتها، وترحيب وزارة الدفاع السورية بهذه الخطوة.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد قال أمس الجمعة: "قررنا سحب قواتنا من مناطق التماس الحالية شرقي حلب، التي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك في إطار إعادة التموضع في مناطق شرق الفرات".

وأضاف أن "القرار جاء بناءً على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبدائنا حسن النية في استكمال عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار/ مارس الماضي".

من جانبها، رحبت وزارة الدفاع السورية بقرار انسحاب "قسد" من مناطق التماس غرب الفرات، مؤكدة أنها "ستتابع بدقة استكمال تنفيذ هذا الانسحاب بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات".

وفي السياق ذاته، زار وفد من قوات التحالف الدولي، أمس الجمعة، بلدة دير حافر، حيث عقد اجتماعاً ضم قادة من الجيش الأميركي وقادة قوات سوريا الديمقراطية، لبحث خفض التوتر في مناطق شرق حلب.