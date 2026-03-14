بعد انسحاب القوات الأميركية.. الجيش السوري يدخل قاعدة خراب الجير في رميلان

شفق نيوز- دمشق

دخلت قوات من الجيش السوري، يوم السبت، إلى قاعدة "خراب الجير" في رميلان بريف الحسكة شمال شرق البلاد، وذلك بعد انسحاب القوات الأميركية منها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قوات من الجيش السوري والأمن الداخلي، دخلت إلى قاعدة التحالف الدولي في قرية خراب الجير بمنطقة رميلان"، مبينا أن "القاعدة تم اخلاؤها قبل أيام حيث نقلت واشنطن بعض الاليات والمعدات العسكرية وجنود إلى إقليم كوردستان العراق وقسم اخر الى قاعدة قسرك بريف الحسكة الشمالي".

وأضاف أن "القاعدة كانت من بين القواعد الرئيسية للتحالف شمال شرق سوريا وتقع بالقرب من الحدود العراقية، وسبق أن تعرضت لهجمات بالصواريخ والمسيرات مصدرها الأراضي العراقية".

من جهتها، قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية إن "قوات الجيش العربي السوري تسلمت قاعدة رميلان بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها".

وقبل أيام، استقدمت القوات الأميركية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قاعدة قسرك شمال سوريا، شملت أنظمة دفاع جوي، وذلك بعد نحو أسبوعين من بدء إخلاء قاعدة خراب الجير.

وأشار مراسل شفق نيوز في حينها إلى أن "قافلة عسكرية تضم مدرعات ونحو 50 شاحنة محملة بأسلحة ومعدات عسكرية وأنظمة دفاع جوي وصلت اليوم إلى قاعدة قسرك، وكانت قادمة من إقليم كوردستان العراق".

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت الشهر الماضي تسلم قوات الجيش العربي السوري قاعدة الشدادي العسكرية جنوب الحسكة، بالتنسيق مع القوات الأميركية التي أخلت القاعدة بشكل كامل.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) انسحاب القوات الأميركية من قاعدة التنف شرقي سوريا وتسليمها إلى وزارة الدفاع السورية، في خطوة وصفت بأنها تمت بشكل منظم وبالاتفاق مع السلطات السورية.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن "الولايات المتحدة تدرس سحب جميع قواتها من سوريا، والبالغ عددها نحو ألف جندي".

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن "عملية الانسحاب قد تتم خلال الشهرين المقبلين، بعد قرار إدارة دونالد ترمب أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لم يعد ضرورياً".