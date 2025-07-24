بعد الأردن.. مصر تعلن إدخال 166 شاحنة مساعدات إلى غزة

شفق نيوز- متابعة

اكدت وسائل اعلام مصرية، الخميس، أن 166 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة، بدءا من يوم أمس، من معبري زكيم وكرم أبو سالم، وتشمل شاحنات المساعدات شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية اللازمة لأهالي القطاع.

وذكرت مصادر مصرية، أن "مصر تكثف جهودها مع كافة الأطراف الدولية، لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية، وسط أزمة جوع يعاني منها أهالي القطاع، كما يجري اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة، تشتمل على 137 شاحنة دقيق، فيما تشتمل باقي الشاحنات على المواد الغذائية".

وفي وقت سابق اعلنت الاردن، انها أرسلت عن طريق "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"، وبالتعاون مع منظمات دولية إغاثية 4 قوافل مساعدات برية إلى قطاع غزة.

وكانت القوافل محملة بالمواد الغذائية وبشكل أساسي مادة الطحين، فيما يستعد الأردن لإرسال المزيد من القوافل الإغاثية بعد الحصول على ضمانات لإيصال المواد وتوزيعها على مستحقيها.

وبلغ مجموع الشاحنات التي أرسلت في القوافل نحو 147 شاحنة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي (111 شاحنة) والمطبخ المركزي العالمي (36 شاحنة).

بالمقابل، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها غير مسؤولة عن نقص الغذاء في غزة، متهمة في المقابل حركة حماس بأنها تفتعل أزمة في القطاع المحاصر، فيما حذّرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية، من خطر تفشي "مجاعة جماعية" في قطاع غزة المدمر من جراء الحرب المتواصلة فيه منذ أكثر من 21 شهراً.