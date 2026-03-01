بعد الهجوم الإيراني.. تأكيد أميركي رسمي بسلامة "إبراهام لينكولن"

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، يوم الأحد، أن حاملة الطائرات ابراهام لينكولن لم تصب بالصواريخ الإيرانية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحرس الثوري الإيراني يزعم أنه ضرب حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بصواريخ باليستية، وهذا كذب".

وأضافت "لم تُصب حاملة الطائرات لينكولن. ولم تقترب منها الصواريخ التي أُطلقت. وتواصل لينكولن إطلاق الطائرات دعماً لحملة القيادة المركزية الأمريكية المتواصلة للدفاع عن الشعب الأميركي من خلال القضاء على التهديدات التي يشكلها النظام الإيراني".

وجاء في بيان جديد للحرس الثوري قبل قليل: "في أعقاب أعمال التبجح التي قامت بها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهجماتها على أهداف الأعداء الأمريكيين الصهاينة، تعرضت حاملة الطائرات الأمريكية (أبراهام لينكولن) لهجوم بأربعة صواريخ باليستية".

وبين "دخلت الضربات القوية التي تشنها القوات المسلحة الإيرانية على القوات العسكرية المنهكة للعدو مرحلة جديدة، وستصبح البر والبحر مقابر متزايدة للمعتدين الإرهابيين".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربا على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.