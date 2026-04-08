بعد الهجوم الأعنف.. كاتس: حذرنا حزب الله من دفع ثمن باهظ

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، أن الهجوم على لبنان جاء رداً على هجمات حزب الله على إسرائيل، مبيناً أنه تم تحذير حزب الله "من دفع ثمن باهظ"، حسب تعبيره.

وقال كاتس في تصريحات صحفية، إنه "أصررنا على فصل الحرب مع إيران عن القتال في لبنان، من أجل تغيير الواقع وإزالة التهديدات لشمال إسرائيل".

وتابع كاتس: "حذرنا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، من أن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا لمهاجمته إسرائيل نيابة عن إيران وسيأتي الدور عليه".

ولفت كاتس إلى أن "مئات من عناصر حزب الله تعرضوا لهجوم مفاجئ على مقارهم في لبنان في أكبر ضربة".

ونفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أعنف غارات على لبنان شملت جميع مدنها بما فيها العاصمة بيروت، عبر تنفيذ 100 استهداف خلال 10 دقائق.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم استند إلى معلومات استخباراتية دقيقة وخطة أعدت لأسابيع، وقد استهدفنا وحدات النخبة ومنظومات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لحزب الله.

وكانت الحكومة اللبنانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن سقوط مئات الضحايا جراء القصف الإسرائيلي العنيف عليها منذ ظهيرة اليوم، إلى جانب اغتيال القيادي في حزب الله صادق النابلسي.

وقال وزير الصحة اللبناني، راكان ناصر الدين، إن المئات بين قتلى ومصابين في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية، مبيناً أن المستشفيات مكتظة بالضحايا.