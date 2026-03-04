بعد النفي الإيراني..هجوم جديد بطائرة مسيرة على مصفاة رأس تنورة

شفق نيوز- الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، تعرض مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو لهجوم جديد بطائرة دون طيار، هو الثاني من نوعه خلال أيام، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء تركي المالكي، إن "الهجوم نفذ باستخدام طائرة مسيرة"، مشيراً إلى أنه "لم يسفر عن أي أضرار وفق التقديرات الأولية".

ويأتي ذلك بعد نفي إيراني لأي مسؤولية عن استهداف المصفاة، إذ نقلت وكالة "تسنيم"، عن مصدر عسكري قوله، إن "الهجوم الذي استهدف منشآت أرامكو نفذه الإسرائيليون"، واصفاً إياه بأنه "عملية علم مزيف (False Flag)".

وأضاف المصدر أن "إسرائيل تسعى لصرف انتباه دول المنطقة عن الهجمات التي تشنها على أهداف مدنية داخل إيران"، مؤكداً أن "طهران أعلنت استهداف المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، لكن منشآت أرامكو لم تكن ضمن الأهداف الإيرانية".

من جهتها، أعلنت شركة أرامكو إغلاق مصفاة رأس تنورة مؤقتاً كإجراء احترازي عقب الهجوم، مؤكدة أن "الوضع تحت السيطرة".

ويأتي هذا التطور في خضم مواجهة عسكرية متصاعدة بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، حيث تتبادل الأطراف الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وتعد مصفاة رأس تنورة أول مصفاة نفط في السعودية، إذ بدأ إنشاؤها عام 1948، وأصبحت لاحقاً واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم والأكبر في الشرق الأوسط من حيث الطاقة التكريرية، وتقع على ساحل الخليج العربي في المنطقة الشرقية، ما يجعلها ركناً محورياً في منظومة التكرير والتصدير السعودية.