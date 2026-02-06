بعد العراق.. وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان لنزع سلاح حزب الله

شفق نيوز- متابعة

كشف مصدر دبلوماسي فرنسي، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو سيغادر العراق اليوم متوجهاً إلى لبنان للتباحث بشأن نزع سلاح حزب الله ودعم الجيش اللبناني.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الدبلوماسي قوله إن الجولة الشرق أوسطية للوزير الفرنسي ستشمل لبنان حيث سيلتقي في بيروت بكبار المسؤولين بينهم قائد الجيش رودولف هيكل، وذلك قبل أسابيع من مؤتمر تستضيفه باريس في الخامس من الشهر المقبل، مخصص لدعم القوات المسلحة اللبنانية، وعلى وقع ضغوط أميركية لتسريع نزع سلاح الحزب المدعوم من طهران.

وقال المصدر الدبلوماسي المطلع على مضمون الزيارة، إن بارو سيبحث "التحضير لمؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية" بتنظيم من اللجنة الخماسية لدعم لبنان التي تضم إلى فرنسا كلاً من الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر.

ويهدف المؤتمر، وفق المصدر نفسه، إلى "تزويد الجيش اللبناني بالوسائل اللازمة لضمان سيادة الدولة اللبنانية والتحرك نحو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، بموجب خطة رسمية تنصّ على "نزع سلاح الجماعات المسلحة"، في إشارة إلى حزب الله.

وأضاف "الهدف هو أن يتمكن الجيش اللبناني من التعبير عن احتياجاته من أجل تنفيذ المهام الموكلة إليه، وأن يتمكن المجتمع الدولي بناء على ذلك من تقديم دعم موجه ولكن بالغ الأهمية، إضافة إلى الدعم السياسي والرمزي".

وبعدما خرج حزب الله ضعيفاً من حرب مدمرة مع إسرائيل استمرت لأكثر من عام وانتهت بوقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أقرت الحكومة في آب/ أغسطس 2025 خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وكلّفت الجيش تنفيذها.

وتلقى لبنان منذ ذلك الحين وعوداً بالدعم، وسط نقص في العتاد والعديد والقدرات التقنية اللازمة للمضي في تنفيذ مهماته.

ورغم إعلان الحزب رفضه التخلي عن سلاحه، عمل الجيش خلال الأشهر الماضية بإمكانيات متواضعة وبدائية على تفكيك منشآت وأنفاق تابعة للحزب ومصادرة السلاح منها.

وأعلن إنجازه نزع السلاح من المنطقة الممتدة من الحدود الجنوبية مع إسرائيل حتى نهر الليطاني.

ويتعين على الجيش أن يعرض قريباً أمام مجلس الوزراء تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة لاستكمال نزع سلاح الحزب وتفكيك بناه العسكرية من جنوب لبنان.

وقال المصدر الدبلوماسي إن "السياق الإقليمي يجعل قضيّة نزع سلاح حزب الله مسألة حساسة للغاية، على وقع تصاعد التوترات بين مختلف الأطراف وضعف النظام الإيراني"، معرباً عن اعتقاده أن "هناك فرصة سانحة لإحراز تقدم في هذا الشأن".

وتشكل إيران التي تجري الجمعة جولة محادثات جديدة مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان، داعماً رئيسياً لحزب الله.

ويصل بارو الى لبنان آتيا من العراق، المحطة الثانية من زيارة بدأها في دمشق، وشدد خلالها على أولوية التصدي لتنظيم "داعش".