بعد الضربات الإسرائيلية على الحوثيين.. السعودية قلقة من "فوضى بالمنطقة"

شفق نيوز- صنعاء

سرت تحذيرات سعودية، من أن حدوث فوضى في المنطقة، جراء الضربات الإسرائيلية على قيادات الحوثيين في اليمن، خاصة بعد الاستهدافات الأخيرة لميناء الحديدة.

وقال مسؤول خليجي لوكالة فرانس برس، إن هناك بوجود "مخاوف جدية في الرياض من أن تتحول الضربات الإسرائيلية إلى حملة كبيرة ومستمرة للقضاء على قيادات الحوثيين".

وأضاف أن "أي تصعيد إسرائيلي "سيدفع المنطقة لفوضى عارمة لا يمكن السيطرة عليها أو تقدير نتائجها".

وذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون، اليوم الاثنين، أن ميناء الحديدة يتعرض لسلسلة من الغارات، دون تقديم أي تفاصيل.

كما أكد مسؤول أمني حوثي، ان "الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة أدّت إلى تدمير رصيف أعيد بناؤه بعدما تضرر جراء قصف سابق".

وقد أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن البنية التحتية المستهدفة شملت "معدات بناء تُستخدم لإعادة بناء مرافق الميناء" و"حاويات وقود، وسفنا تُستخدم في أنشطة عسكرية وأعمال عدائية ضد دولة إسرائيل".

وفي أحدث هجوم له على جماعة الحوثي المسلحة، المتحالفة مع إيران، والتي تهاجم السفن المتجهة ـ أو التي تشبه الجماعة أنها متجهة ـ إلى إسرائيل وتطلق الصواريخ نحو الدولة العبرية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم شن هجوم على "البنية التحتية الإرهابية" وتدميرها فى ميناء الحديدة التابع للحوثيين فى اليمن، واستهداف معدات ومنشآت يتم استخدامها فى دعم العمليات المعادية لإسرائيلن حسب البيان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الهجوم أصاب معدات هندسية تشارك فى إصلاح البنية التحتية للميناء وخزانات وقود وسفن تستخدم فى الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل وحركة الملاحة القريبة من الميناء.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "قام جيش الدفاع الإسرائيلي للتو بقصف أهداف إرهابية تابعة للنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة، ويفرض بالقوة منع أي محاولة لإعادة تأهيل البنية التحتية الإرهابية التي تم استهدافها في السابق". وأضاف أنه "كما سبق وقلت بوضوح، سيلقى اليمن مصير طهران. سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق صواريخ باتجاه دولة إسرائيل".

وقال موظف في ميناء الحديدة، إن "القصف استهدف الاثنين آليات ثقيلة تم جلبها لأعمال انشائية وترميم ما دمرته إسرائيل في غارات 7 تموز/ يوليو، كما قصفت (إسرائيل) محيط الميناء واستهدفت قوارب صيد".

وكانت غارات إسرائيلية قد استهدفت في 7 يوليو/ تموز محافظة الحديدة الساحلية، وشملت الأهداف سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" التي استولى عليها الحوثيون في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ويقول الإسرائيليون إنها زُودت بنظام رادار لتتبع الشحن في البحر الأحمر.

يذكر أن الحوثيين استأنفوا مؤخرا هجماتهم في البحر الأحمر، مستهدفين سفنا تجارية يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.