بعد الصاروخ الإيراني.. أنقرة تتوعد باتخاذ الإجراءات ضد "التهديدات"

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، عن اتخاذها جميع الخطوات ضد التهديدات التي تتعرض لها البلاد، على خلفية سقوط صاروخ إيراني.

وأكدت الوزارة في بيان لها سقوط حطام صاروخ إيراني في إقليم غازي عنتاب جنوب شرق البلاد.

وبينت: دفاعات الناتو دمرت صاروخا باليستيا أُطلق من إيران في شرق البحر المتوسط.

وسبق للرئاسة التركية، وأن جددت ظهر اليوم: تحذيرنا لجميع الأطراف خاصة إيران لتجنب أي خطوات تهدد الأمن الإقليمي والمدنيين.