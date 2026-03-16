بعد التحذير من "حرب البنى التحتية".. إيران: إسرائيل استهدفت مبنى لإدارة الكهرباء

شفق نيوز- طهران

أعلنت طهران، يوم الاثنين، عن استهداف إسرائيل لمبنى كهرباء شرقي طهران.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، فإن قتلى وجرحى من المدنيين سقطوا بضربة لمقاتلات إسرائيلية على مبنى تابع لإدارة الكهرباء شرقي طهران.

وتأتي هذه العملية، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باستهداف الكهرباء في إيران، في كلمة له قبل أيام، لكنه أكد "لن أفعل هذا الان".

وحذرت طهران من استهداف الطاقة لديها، وهددت بـ"قطع الكهرباء عن المنطقة خلال نصف ساعة، في حال تعرضها لأي ضربة"، بحسب بيان رسمي لوزير الخارجية عباس عراقجي.

ويوم أمس، تعرضت مدينة بندر عباس، إلى ضربات إسرائيلية – أميركية، وهي مدينة ساحلة ولديها ميناء بندر عباس، في وقت استهدفت فيه إيران، بعض الموانئ الخليجية.