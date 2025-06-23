بعد البحرين.. واشنطن تدعو رعاياها للحذر في دولة عربية اخرى

شفق نيوز/ حذرت الخارجية الامريكية، يوم الاثنين، رعاياها في دولة قطر، وذلك بالتزامن مع ورود تهديدات ايرانية باستهداف القواعد الامريكية بالمنطقة.

وذكرت الخارجية الامريكية في بيان، انه "من باب الحيطة والحذر، نوصي المواطنين الأميركيين في قطر بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر".

بدوره، قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن "تنويه عدد من السفارات لرعاياها لا يعكس وجود تهديدات محددة"، موضحا ان "الوضع الأمني في الدولة مستتب والجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب وهي على أهبة الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار".

وبحسب الخارجية القطرية، فإن "الدوحة تواصل بذل جهود دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي بالتواصل مع الأطراف الفاعلة والشركاء الاقليمين والدوليين".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت السفارة الأمريكية لدى البحرين، عن تحويل عمل عدد من الموظفين إلى نظام العمل عن بعد على خلفية التوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت السفارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها قامت بنقل جزء من موظفيها مؤقتا إلى نظام العمل عن بُعد.

وأضافت أن "أبواب السفارة ستظل مفتوحة في هذا الوقت وتواصل تقديم الخدمات الروتينية والطارئة، ولكن قد يواجه الجمهور فترات انتظار أطول لبعض الخدمات"، محذرة المواطنين الأمريكيين في البحرين باتباع إجراءات الحيطة، وتقييد السفر غير الضروري داخل البلاد، ومراجعة أحدث الإعلانات".