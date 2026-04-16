بعد الاتفاق.. ترمب يدعو عون ونتنياهو إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات "ذات مغزى"

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، أنه سيقوم بدعوة الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق الجانبين على وقف إطلاق نار.

وأوضح ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" أن هذه الدعوة تهدف إلى عقد أول محادثات "ذات مغزى" بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983، في خطوة وصفها بأنها تأتي بعد "فترة طويلة جداً".

وأشار إلى أن الجانبين يبدوان راغبين في تحقيق السلام، معرباً عن اعتقاده بأن ذلك "سيتحقق قريباً وبسرعة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت أميركا.

وقال ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد أجريت للتو محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "اتفق هذان القائدان على أنه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسمياً هدنة لمدة 10 أيام في الساعة 5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة"، متابعاً "يوم الثلاثاء، التقى البلدان لأول مرة منذ 34 عاماً هنا في واشنطن العاصمة، مع وزير خارجيتنا ماركو روبيو".

وأكد ترمب: "وجهت نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية روبيو، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، دان رازين كين، للعمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم".

واختتم منشوره قائلاً: "كان شرفاً لي حل 9 حروب في جميع أنحاء العالم، وستكون هذه الحرب العاشرة، لذا، فلننجزها!".