بعد اقتراحه "التطبيع".. إيران لترمب: مجرد أحلام

شفق نيوز- طهران

جدّدت إيران تأكيدها، اليوم السبت، أنها لن تعترف بدولة إسرائيل، واصفة احتمال تطبيع العلاقات معها، الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنه "مجرد أحلام".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح للتلفزيون الإيراني، إن بلاده "لن تعترف أبداً بنظام محتل ارتكب إبادة جماعية وقتل أطفالاً".

واعتبر عراقجي أن بلاده "لا تثق باحترام إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، في اليوم الثاني من إقراره في القطاع المدمر".

وتابع عراقجي، أن "ليس هناك أي ثقة بالنظام الصهيوني"، مذكراً بأنه "سبق أن حصل أكثر من وقف لإطلاق النار في الماضي، في أمكنة مختلفة، وخصوصاً في لبنان، لكن إسرائيل انتهكته"، محذّراً من "حيل النظام الصهيوني وخياناته".

كما جدّد الوزير الإيراني، تأكيد دعم طهران لوقف إطلاق النار في غزة، قائلاً "لقد دعمنا دائماً أي خطة أو إجراء من شأنه وضع حد لهذه الجرائم بحق سكان غزة، ووضع حد لهذه الإبادة".

من جهة أخرى، قال عراقجي إن "طهران ترحب باقتراح نووي أميركي محتمل عادل ومتوازن، لكنها لا ترى مبرراً لإجراء محادثات مع القوى الأوروبية"، موضحاً أن طهران وواشنطن "تتبادلان الرسائل عبر وسطاء".

وكان ترمب رجّح في أواخر سبتمبر الماضي إمكانية انضمام إيران ذاتها إلى الاتفاقات الإبراهيمية التي أعلن عنها خلال ولايته الأولى.

وخاضت إيران وإسرائيل في حزيران/ يونيو الماضي، مواجهة عسكرية استمرت 12 يوماً، وأسفرت عن مقتل عسكريين إيرانيين كبار وعلماء على صلة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن مئات المدنيين.

وانتهت الحرب بعد وقت قصير من ضربات أميركية استهدفت 3 مواقع نووية في إيران.