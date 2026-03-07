بعد تعهد بزشكيان.. ايران تقصف البحرين والإمارات وقطر مجدداً (تحديث)

شفق نيوز- المنامة

أفادت وسائل إعلام، يوم السبت، بتعرض البحرين والإمارات إلى قصف إيراني.

وقد سمعت دوي انفجارات في العاصمة المنامة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وبينت أن: الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأعلنت أيضا الداخلية القطرية: تهديد أمني مرتفع وعلى الجميع البقاء في المنازل وعدم الخروج حفاظا على السلامة العامة.

وبحسب وسائل إعلام، فان لدفاعات الجوية القطرية تتصدى لأهداف في سماء الدوحة.

وأيضا أعلنت وزارة الدفاع الكويتية: رصدنا 14صاروخا باليستيا و23 مسيرة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن اعتذار بلاده للدول المجاورة على أي أضرار غير مقصودة خلال الحرب الإسرائيلية الأميركية، داعياً إياها إلى التصدي للمجموعات التي تسعى لاستهداف أمن إيران عبر أراضيها.

وقال بزشكيان: "بلادنا لا تحمل أي عداء تجاه دول الجوار. نعتذر للدول المجاورة على أي أضرار غير مقصودة ونطالبها بالتصدي للمجموعات التي تسعى لاستهداف أمن إيران من أراضيها".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.