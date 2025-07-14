بعد اشتباكات دامية.. الداخلية السورية تعلن التدخل في السويداء لفرض الأمن

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين، أنها ستتدخل بشكل مباشر في السويداء لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن"، بعد اشتباكات دامية.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فإنها تعهدت بملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص ضمانا لعدم تكرار مثل هذه المآسي واستعادة الاستقرار وترسيخ سلطة القانون.

كما دفعت وزارة الدفاع السورية بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، في محاولة لاحتواء التوترات وفرض الأمن، مؤكدة أن 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 100، في إحصاء أولي نتيجة اشتباكات مسلحة بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس بمدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.

هذا وأفادت وسائل إعلام سورية، مساء يوم أمس الأحد، باستمرار الاشتباكات في حي المقوس في محافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية، فيما أشارت إلى امتدادها إلى مناطق أخرى فيها.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد، في وقت سابق، بمقتل وإصابة العشرات في اشتباكات بين مقاتلين دروز وبدو في محافظة السويداء.

وأحصى المرصد في حصيلة جديدة سقوط 18 قتيلاً بينهم طفل، وهم 14 من الدروز و4 من البدو في الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في حي المقوس شرقي مدينة السويداء ومناطق في المحافظة.

وكانت مصادر طبية أفادت في وقت سابق بأن "7 أشخاص قتلوا بينهم طفل، وأصيب نحو 32 بجراح نتيجة اشتباكات وقصف متبادل"، في أول اشتباكات تشهدها المنطقة منذ نحو شهرين.

وبدأت الاشتباكات إثر حادثة سلب وقعت على طريق دمشق استهدفت أحد تجار المدينة، بحسب شبكة "السويداء 24"، وامتدت لعمليات خطف متبادلة داخل المحافظة قبل أن يتطور الوضع إلى اشتباكات مسلحة وقصف.