بعد استهداف مصانعها.. إيران: سنهاجم معامل الصلب في المنطقة

شفق نيوز- طهران

هددت إيران، يوم الجمعة، بالهجوم على 6 مصانع للصلب في إسرائيل و5 دول في المنطقة، وذلك في رد على هجمات إسرائيلية نفذت اليوم على مصانع إيرانية للصلب في منطقة الأهواز.

وقالت وكالة "تسنيم" للأنباء إنه في أعقاب الهجوم الأميركي الإسرائيلي اليوم على مصانع الصلب في مباركه وخوزستان، أعلنت إيران عن أهداف جديدة لهجمات انتقامية، على 6 مصانع للصلب في إسرائيل و5 دول في المنطقة.

ولفتت إلى أنه تم إعداد هذه القائمة من الأهداف بناءً على معلومات ميدانية دقيقة وتحديد كامل للقدرات الصناعية للدول الحليفة للولايات المتحدة.

وأكدت مصادر مطلعة، لوكالة تسنيم، بشأن حجم هذه القائمة من الأهداف، أن رد إيران يجب ألا يقتصر بأي حال من الأحوال على صناعات الصلب في المنطقة، وأن هناك حاجة إلى رد أوسع وأكثر حزمًا.

من جانبه دعا الحرس الثوري، مواطني دول المنطقة إلى مغادرة مواقع القوات الأمريكية في هذه المناطق، وعلى الشركات الصناعية الأميركية والصناعات الثقيلة المتحالفة مع الكيان الصهيوني في المنطقة إخلاء أماكن عملها فورًا.

وجاء في بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي، إنه "على الرغم من التحذيرات والتذكيرات السابقة بتجنب الاعتداءات على الصناعات الإيرانية، شنّ العدو الصهيوني الأميركي اليوم العديد من الهجمات على المراكز الصناعية الإيرانية".

وتابع البيان: "يقوم مقاتلونا بهجمات انتقامية، لذا نحذر جميع العاملين في الشركات الصناعية في المنطقة التي يملكها مساهمون أميركيون، وكذلك في الصناعات الثقيلة المتحالفة مع الكيان الصهيوني في المنطقة، بإخلاء أماكن عملهم فورًا حفاظًا على سلامتكم".

وختم بالقول: "على سكان هذه الصناعات ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد إخلاء منازلهم حتى وقوع الهجوم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، بدء هجوم واسع على ثلاثة مواقع في إيران بالتزامن مع غارات جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكداً أن الهجوم يستهدف مواقع عسكرية حساسة، في إطار العمليات المستمرة ضد تهديدات على الأمن القومي الإسرائيلي.

وأكد الجيش أن الضربات المزدوجة تأتي رداً على الهجمات السابقة من جماعات مسلحة مرتبطة بحزب الله، التي أطلقت صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى على مناطق إسرائيلية.

في حين أكدت الإذاعة الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أكبر مصنعين للفولاذ في منطقة الأهواز الإيرانية، مبينة أن المصنعين مهمين لمشروع إيران النووي.