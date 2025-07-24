بعد استدعاء ويتكوف.. الخارجية الأمريكية: كل الخيارات مفتوحة لإيقاف حرب غزة

شفق نيوز- واشنطن

اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، استدعاء مبعوثها الى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بعد تعثر المفاوضات مع حركة حماس بشأن إيقاف الحرب في غزة، مؤكدة ان كل الخيارات مفتوحة لانهاء الحرب.

وقال نائب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز في واشنطن، إن "الخارجية الأميركية استعدت ويتكوف وفريقه من الدوحة لإجراء مشاورات بناء على آخر رد من حماس"، مبينا ان "رد حماس يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وتابع بيغوت، ان "التحدي ليس التزامنا بوقف إطلاق النار، بل في التزام حماس"، مضيفا بالقول: "نبقي كل الخيارات مفتوحة لإنهاء الحرب، ولا تفاصيل حالياً حول البدائل".

واوضح بالقول، انه "لم يكن هناك ما يكفي من المساعدات الى غزة ولن يكون هناك ما يكفي أبدا، لكننا ملتزمون بإيصال أكبر قدر ممكن منها، ونسعى لإيصال المساعدات دون أن تقع في يد حماس أو تتعرض للنهب، ونحن ندرك تماما الكارثة الإنسانية التي تحدث في القطاع".

هذا وأعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في وقت سابق اليوم الخميس، سحب وفديهما المفاوضين من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة من العاصمة القطرية الدوحة، متهمين حركة حماس بعدم إبداء المرونة المطلوبة.

وقال المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، "قرّرنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الردّ الأخير من حماس والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، مضيفاً، "في حين بذل الوسطاء جهوداً كبيرة، لا تبدي حماس مرونة أو تعمل بحسن نية"، وفق "فرانس برس".

وأشار ويتكوف في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن واشنطن ستدرس الآن "خيارات أخرى لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة. من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية" وفق تعبيره.

كما واستدعت إسرائيل الخميس وفدها المفاوض في الدوحة بعد تلقيها ردّ الحركة الفلسطينية على اقتراح الهدنة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس: "تقرّر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل لمواصلة المشاورات"، مضيفاً: "نحن نُقدّر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وجهود المبعوث ويتكوف في السعي لتحقيق اختراق في المحادثات".