بعد اجتياح بيت جن.. الجيش الإسرائيلي يتوغل مجدداً داخل سوريا

جدد الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، توغلاته داخل الأراضي السورية بعد ساعات من اجتياحه بلدة بيت جن في ريف دمشق والذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من السكان.

وأفاد مصدر محلي في ريف القنيطرة الجنوبي، لوكالة شفق نيوز ، بأن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي توغّلت داخل الأراضي السورية في منطقتي العَشّة والأصبَح، وسط حالة توتر واستنفار تشهدها المنطقة الحدودية.

وبحسب المصدر، فإن الدورية انطلقت من قاعدة تلّ أحمر القريبة من خط وقف إطلاق النار، وتضم سيارات دفع رباعي محمّلة بالجنود، قبل أن تتقدّم باتجاه القريتين لمسافة محدودة.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة حول وقوع اشتباكات أو تسجيل خسائر، في حين تسود المنطقة حالة ترقّب خشية اتساع نطاق التحركات العسكرية

ويأتي هذا التوغل بعد ساعات من اجتياح الجيش الإسرائيلي بلدة بيت جن في ريف دمشق استهدف أطراف البلدة وعدداً من مواقعها الحيوية، ورافق هذا الاجتياح قصف مركز نفذته الطائرات المسيّرة التي لم تغادر الأجواء حتى اللحظة، راح حصيلته 13 قتيلاً و24 مصاباً تم نقلهم للمستشفيات موزعين على مستشفيات "المواساة" و"قطنا" و"المجتهد" و"الجولان الوطني".