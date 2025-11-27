بعد اجتماع اللاذقية.. الشرع يحسم الجدل حول الفيدرالية والانقسام

شفق نيوز- دمشق

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، أن الجغرافية السورية تعيش على بعضها، ويستحيل أن يكون للساحل سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن البقية.

جاء ذلك، في أعقاب اجتماع عقده محافظ اللاذقية محمد عثمان، مع عدد من لجان الأحياء في المدينة، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي ومتابعة القضايا الخدمية والاجتماعية الراهنة.

وفي سياق حديثه، شدد الشرع على أنه "حتى في الدول الفيدرالية هناك مركزية قوية للمؤسسات السيادية"، مضيفاً أن "مؤسسات الدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد وما إلى ذلك غير قابلة للتجزئة".

وأشار إلى أن "عنوان الفدرالية يشبه الإدارة المحلية والقوانين القائمة حالياً في سوريا مع تعديلات بسيطة"، معتبراً أن "كثيراً من أفكار أو نظرات الناس الذين لديهم مصالح ضيقة في موضوع الانفصال أو الفيدرالية تعبر عن جهل سياسي في هذا الموضوع".

وختم الشرع بالقول إن "سوريا تجاوزت مرحلة الخطورة بالسياسات المتبعة من قبل الدولة والتفاعل الشعبي من كل أطياف المجتمع السوري"، لافتاً إلى أن "هناك مرحلة تاريخية مهمة بدأت منذ لحظة انطلاق معركة ردع العدوان".

وجاءت هذه التصريحات بعد خروج تظاهرات شارك فيها مئات الشبان من أبناء الطائفة العلوية في اللاذقية وطرطوس وريف حماة، مطالِبين بوقف "القتل" وتطبيق "اللامركزية"، وسط انقسام داخلي حول تلك الدعوات.