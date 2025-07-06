بعد اجتماعه بحزب الشعوب الديمقراطية.. أوجلان: عملية السلام دخلت مرحلة جديدة

شفق نيوز – أربيل/ أنقرة

أعلن زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الأحد، أن عملية السلام دخلت مرحلة جديدة، داعياً جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها وبذل الجهود لدفعها إلى الأمام.

جاء ذلك في بيان لحزب الشعوب الديمقراطية (دەمە پارتێ) ترجمته وكالة شفق نيوز، أصدره بعد الاجتماع الذي أجراه وفد إيمرالي اليوم مع عبد الله أوجلان، وضم الوفد كلاً من النائبين في الحزب بروين بولدان، وميتحات سانجار، إلى جانب فايق أوزغور أيرول، محامي أوجلان.

وأكد الوفد، أن "صحة أوجلان كانت جيدة جداً، وكان في حالة معنوية مرتفعة كذلك".

وأشار وفد إيمرالي، إلى أن أوجلان قال إن عملية السلام وصلت إلى "مرحلة جديدة"، وأن مسؤولية المضي قدماً بها تقع على عاتق الجميع، داعياً إلى دعم الخطوات المقبلة نحو تحقيق التقدم.

كما نقل الوفد عن أوجلان وصفه للاجتماع المرتقب غداً الاثنين بين وفد الحزب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "اجتماع مهم"، واعتبره "حدثاً تاريخياً".

وأمس السبت، أعلن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكوردي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن قرب بدء عملية تسليم "رمزية" لسلاح حزب العمال الكوردستاني، في إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة.

وكان حزب العمال الكوردستاني قد أعلن في الأول من شهر آذار/ مارس الماضي، عن وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح، استجابةً لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.

وفي 27 شباط/ فبراير 2025، وجّه عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل في تركيا، دعوة تاريخية من سجنه في جزيرة إمرالي، حثّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحلّ نفسه.

يشار إلى أن في 18 شباط/ فبراير الماضي، زار "وفد إمرالي" إقليم كوردستان والتقى بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ثم توجه إلى السليمانية حيث التقى هناك رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، في إطار المساعي بشأن القضية الكوردية وإيجاد حل سلمي لها.