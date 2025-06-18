بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: لا تفاوض للسلام بالإكراه

شفق نيوز/ أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن بلادها لن تقبل بالسلام والتفاوض حوله بالإكراه، مشددة على أن طهران ترد على أي تهديد بتهديد مضاد.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن البعثة الإيرانية قولها إن "إيران لا تتفاوض تحت الإكراه ولن تقبل السلام تحته وبالتأكيد ليس مع من يشعل الحروب".

وأضافت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن "إيران سترد على أي تهديد بتهديد مضاد وعلى أي إجراء بإجراءات مماثلة".

وكانت وكالة "رويترز"، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بوصول وفد تفاوضي إيراني لسلطنة عمان.

وجاء في خبرها، أن "طائرة الوفد الإيراني هبطت قبل قليل في سلطنة عمان".

وجاء هذا الإعلان، بعد الكشف عن إقلاع طائرة إيرانية حكومية من طهران، رغم الحظر الجوي واستمرار القصف المتبادل مع إسرائيل.

يشار إلى أن، أنباء أفادت بوجود المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في سلطنة عمان، ومن المفترض أن تجري جولة مفاوضات مساء اليوم.